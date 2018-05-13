DHA YURT - Mardin'de sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Mardin\'de, son bir hafta etkili olan ve yaşamı olumsuz etkileyen sağnak yağış, bugün de merkez ve ilçelerinde etkisini gösterdi. Kente bağlı bir çok yerleşim biriminde etkili olan yağış nedeniyle, bir çok ev, işyeri ve tarlayı sular bastı. Yağmur suları nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı ve araçlar sularda mahsur kaldı.

Merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası ilçe merkezlerinde sul baskınları yaşandı. Sel sularıyla birlikte taşan dereler, cadde ve sokakları sular altında bırakırken, sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklardaki rögarların tıkanması ile yaşam olumsuz etkilendi. Sürücüler, suyla dolan cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmur suları nedeniyle bir çok, ev, işyeri araba ve tarla da sular altında kaldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bir haftadan beri etkili olan yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirterek, Mardin\'de son 24 saatte metrekareye bazı yerlerde 100 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Ekipler tarafından zarar tespit çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yağan yağmur ve vatandaşların görüntüsü

-Sularla kaplı yolların görüntüsü

-Pazardan dönen vatandaşların görüntüsü

-Tarihi sokaklarda oluşan su baskınlarının görüntüsü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)