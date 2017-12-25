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DHA YURT - Mahalle kavgasında bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Umut Aydın (17), mahallede bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bıçaklanarak, hayatını kaybetti

25 Aralık 2017 00:00

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde Umut Aydın (17), mahallede bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bıçaklanarak, hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Yeşilken Mahallesi\'nde meydana geldi. Gençler arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Umut Aydın, henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce bıçaklandı. Ağır yaralanan Aydın, çevredekiler tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi\'nin acil servisine kaldırıldı. Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(CEP TELEFONU)
-Kavga anından görüntüler

Haber: Ahmet AKKUŞ /NUSAYBİN(Mardin),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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