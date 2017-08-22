DHA YURT - Kulp ve Çermik'te PKK'nın gıda deposu ve mühimmatı bulundu

Çkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist sağ yakalandı,1 güvenlik korucusu da yaralandı

DİYARBAKIR\'ın Kulp İlçesi kırsal kesiminde çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist sağ yakalandı,1 güvenlik korucusu da yaralandı. Çermik İlçesi\'nde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 250 kilo amonyum nitrat, ve çok miktarda gıda maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği, Kulp ile Çermik İlçesi\'nin dağlık ve kırsal alanlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek, işbirlikçilerini yakalamak, terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınakları tespit etmek üzere 20-21 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılan operasyona ilgili açıklama yaptı. Kulp İlçesi\'nin kırsal kesiminde düzenlenen operasyonda, 2 terörist ölü ele geçirildi, 1 terörist yakalandı ve 1 güvenlik korucusu hafif yaralandı. Diyarbakır Valiliği\'nin açıklamasında şu bilgilere yer verildi: Bu bağlamda; Diyarbakır ili Kulp ilçesi Yaylak Köyü Simetok Mezrası\'nda 20 Ağustos 2017 Pazar günü saat 11.30\'dan itibaren icrasına başlanılan operasyonel faaliyet sonucunda, 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, temas araması neticesinde, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 4 adet el bombası, 300 adet muhtelif fişek, 2 adet şemsiye, çok miktarda yaşam malzemesi (50 kilo patates, 500 kilo un, 50 kilo şeker, 5 kilo salça, 10 kilo domates, 5 kilo soğan, 4 kilo bulaşık deterjanı, 10 paket el sabunu, 2.5 kilo çamaşır deterjanı ele geçirilmiştir. Söz konusu operasyonda bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sağlanan temasın geliştirilmesi sonrasında, 1 terörist sağ olarak yakalanmış, kahraman 1 güvenlik korucusu teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanmayı müteakip, olay bölgesinden helikopterle Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi\'ne sevk edilmiştir.\"

250 KİLO AMONYUM NİTRAT

Valilik açıklamasında, Çermik ilçesi Göktepe ve Aynalı köyleri sınırı içerisinde düzenlenen operasyonda ise el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 250 kilo amonyum nitratın bulunduğuna yer verildi. Açıklamada şöyle devam edildi: Çermik İlçesi Göktepe ve Aynalı köyleri mülki sınırları içerisinde 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü icra edilen temas araması neticesinde tespit edilen 2 ayrı sığınakta; 59 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 59 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet el bombası, 1 adet silah üstü termal kamera, 1 adet M-16 şarjörü, 250 kilo amonyum nitrat, 650 adet pil, 3 adet küçük tüp, çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi (30 adet lavaş, 35 kilo bulgur, 52 kilo tuz, 25 kilo pirinç, 680 kilo şeker, 90 kilo çikolata, 250 paket makarna, 190 kilo siyah zeytin, 160 paket hazır çorba, 50 paket ıslak mendil, 5 adet siyah kemer, 50 çift siyah çorap, 20 adet kaşık, 20 adet çatal, 2 kilo sarma tütün, 5 litre motorin, 1 adet kot pantolon, 2 adet terörist kıyafeti ve muhtelif giyim eşyası, 5 adet çaydanlık, bin 100 adet konserve, 170 litre ayçiçek yağ, 15 adet 2.5 litre coca cola, 60 kilo çay, 65 kilo salça, 5 adet tencere, 70 kilo fasulye, 20 adet toz içecek, 10 adet çakmak gazı, 20 metre demir saç ele geçirilmiştir.\"

Kulp ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılıkları\'nın talimatları doğrultusunda soruşturmaya başlatıldığı, bölge halkının huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

FOTOĞRAFLAR

//////////

ARŞİV

-Bölgede daha önce düzenlenen operasyonlardan görüntü

Haber: DİYARBAKIR (DHA)

===============================================