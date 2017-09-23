DHA YURT - Kredi borcu için uyuşturucu işi yapıyormuş

KONYA\'da polis tarafından bir eve yapılan baskında 280 kök hint keneviri ile 10 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet A., polisteki ifadesinde, \"200 bin lira kredi borcum var. O yüzden uyuşturucu işi yapıyorum\" dediği öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri merkez Meram ilçesi Yenice Mahallesi\'ndeki bir evde hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine evi fiziki takibe alan ekipler etrafı hurda malzemelerle çevrili bahçede hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler gece saatlerinde eve baskın düzenledi. Yapılan baskında bahçede ekili durumda 280 kök hint keneviri ile 10 kilo esrar ele geçirildi. Ayrıca evin çeşitli yerlerinde kurutulmaya bırakılmış hint kenevirlerinin de olduğu görüldü. Gözaltına alınan hurdacı 36 yaşındaki Mehmet A.\'nın ifadesinde, \"200 bin lira kredi borcum var. O yüzden uyuşturucu işi yapıyorum\" dediği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca esrarı piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtildi. Mehmet A.\'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ele geçirilen esrardan detay

- Şüphelinin ekip aracına bindirilmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)