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DHA YURT - Kozluk'taki bir evde göçük: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

BATMAN'ın Kozluk İlçesi'ndeki 2 katlı kerpiç bir evde, akşam saatlerinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen göçük altında kalan İbrahim Azrak, olay yerinde hayatını kaybetti, aynı ailden 6 kişi de yaralandı

20 Kasım 2017 04:11

BATMAN\'ın Kozluk İlçesi\'ndeki 2 katlı kerpiç bir evde, akşam saatlerinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen göçük altında kalan İbrahim Azrak, olay yerinde hayatını kaybetti, aynı ailden 6 kişi de yaralandı.

Kuzey Irak\'ın Süleymaniye kentinde yaklaşık bir hafta önce meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde zarar gören ve 6 kişinin yaşadığı Ebubekir Azrak\'a ait mustakil evde, bugün akşam saat 22.00 sıralarında etkili olan yağış nedeniyle göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 57 yaşındaki İbrahim Azrak, olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine sevkedilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada, kurtarılan Hülya, Ebubekir ve Nazlı Azrak ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi göçük altından kısa süren çalışma sonrası kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Kozluk ve Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Öte yandan Batman Valiliği tarafından meydana gelen göçük ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz Kozluk ilçesi Tepecik mahallesinde 19.11.2017 Pazar günü saat 22.00 sularında iki katlı kerpiç bir evde meydana gelen göçükten 6 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan vatandaşlarımız hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınmıştır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz\" denildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Hastane acil servisi
acil servise gelen ambulanslar
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ /BATMAN,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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