DHA YURT - Köylü yangını kendi itfaiye aracıyla söndürdü

SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'ndeki Dikmen Yaylası\'nda köylüler yerleşim alanına uzak olduğu için aldıkları itfaiye aracıyla alev alev yanan odunluğu söndürdü.

Dün akşam saatlerinde, Hendek Dikmen Yaylası\'nda ahşap odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm ahşap yapıyı sarınca çevredekiler yangını görüp olay yerine koştu. Bin 725 rakımı olan Dikmen Mahallesi\'nde bölgenin yerleşim alanına uzak olması nedeniyle kendileri itfaiye aracı alan vatandaşlar, itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Köylüler alevleri kısa süre içinde kontrol altına aldı. Yangın sonucu odunluk tamamen yandı.

İlçe merkezine 45 dakika mesafede olan yaylada yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek için Almanya\'dan hibe edilen itfaiye aracını bölgeye getirdiklerini ifade eden Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz, \"Bir süre önce bu aracı Almanya\'dan getirtmiştim. Bu yangınla birlikte kendi aracımızla altıncı yangını söndürdük. Bu şekilde can ve mal kayıplarının yaşandığı yangınların büyümesinin önüne geçiyoruz. Bu bölgede coğrafi şartlar çok çetin geçiyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi\'nden itfaiye kullanımıyla ilgili eğitimleri aldık, hala alıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın anı

Yangına müdahale edilmesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), (DHA) -

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