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DHA YURT - Köyceğiz'de 5 PKK'lı terörist öldürüldü (3)

CESETLER KALDIRILDI Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Şelalesi yakınında çıkan çatışmada öldürülen ve 20-25 yaşları arasında oldukları öğrenilen PKK'lı 5 teröristin cesetleri, gerekli incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na göt

05 Ekim 2017 21:56

CESETLER KALDIRILDI

Muğla\'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Şelalesi yakınında çıkan çatışmada öldürülen ve 20-25 yaşları arasında oldukları öğrenilen PKK\'lı 5 teröristin cesetleri, gerekli incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

\'Fırtına\' adı verilen operasyonda öldürülen teröristlerin Hatay sınırındaki Suriye\'nin Lazkiye şehrinden 14 kişilik bir grup olarak Türkiye\'ye giriş yapmalarından itibaren kiminle, ne zaman, nerede görüştüklerinin takip edildiği, narenciye bahçelerinde, inşaat ve otellerde çalışıp, keşif yapmayı planladıkları bilgisine ulaşıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Öldürüler teröristlerin cesetlerinde inceleme yapılmasından görüntü
-Teröristlerin cesetlerini almaya gelen cenaze aracından görüntü
-Cenaze aracının yanında önlem alan askerlerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Süleyman İLTER - Ramazan ÇETİN / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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