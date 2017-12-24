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DHA YURT - Korkuteli'nde kar yağışı etkili oldu

Antalya Korkuteli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken ilçe merkezine de mevsimin ilk karı düştü

24 Aralık 2017 14:35

Antalya Korkuteli\'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken ilçe merkezine de mevsimin ilk karı düştü. Özellikle araçların üstleri beyaz örtüyle kaplanırken, ağaçların üstü ve evlerin önünde de kar birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alırken, kar en çok çiftçileri sevindirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Bir üreticinin kar yağışını anlatması
- Kar yağışından görüntü
- Bir sürücünün aracının üzerindeki karı temizlemesi

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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