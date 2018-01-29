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DHA YURT - Korgeneral Temel Kilis'te

Zeytin Dalı Harekatını yönetim isim olarak bilinen 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, gündüz saatlerinde teröristlerden arındırılan Burseya Dağında inceleme yaptıktan sonra Kilis'e geldi

29 Ocak 2018 21:41

Zeytin Dalı Harekatını yönetim isim olarak bilinen 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, gündüz saatlerinde teröristlerden arındırılan Burseya Dağında inceleme yaptıktan sonra Kilis\'e geldi. Kilis Valiliğini ziyaret eden Korgeneral Temel, Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılandı. Korgeneral Temel, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra bir süre basına kapalı Vali Tekinarslan ile harekata ilişkin bilgi alışverişinde bulunup kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kilis Valiliği
- Korgeneral Temel\'in gelişi
- Korgeneral Temel\'in valilikten ayrılması
- Genel ve detay görüntüler

HABER-KAMERA: Taylan YILDIRIM, Reşit ÇELEBİOĞLU, Güven USTA, Can EROK-KİLİS,(DHA)
 

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