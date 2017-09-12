DHA YURT - Kocaeli'ndeki Erdoğan'a benzemeyen büst yerinden kaldırıldı

KOCAELİ\'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı\'ndaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büstü, \'Büst Erdoğan\'a benzemiyor\' tartışmalarının ardından belediye tarafından kaldırıldı.

İzmit Belediyesi tarafından Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı\'nda 15 Temmuz tarihinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı açıldı. Bin 850 metrekarelik alan içerisine yapılan parkta 15 Temmuz gecesi şahit olanların isimleri, Recep Tayyip Erdoğan\'ın büstü, darbe gecesi yaşananların anlatıldığı rölyefler, sembolik olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, süs havuzu, çocuk oyun alanı, yeşil alanlar ile oturma alanları yer alıyor.Erdoğan\'a benzemediği iddiasıyla gündeme gelen büst İzmit Belediyesi yetkilileri tarafından kaldırıldı. Büstün biraz daha Recep Tayyip Erdoğan\'a benzetilebileceğini söyleyen Özgür İçmen, \"Bende bu mevkide oturuyorum geçtiğimiz günlerde yine gelmiştim süslerim geçmeye daha önce gelmiştim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın heykelini gördüm aslında benzedi veya benzemedi diyebilirim ama biraz daha benzetilebilirdi ama sonuç olarak yapmışlar böyle kalsaydı daha iyi olabilirdi \" dedi. Heykelin bazı bölümlerinin benzediğini söyleyen Mehmet Lafçı, \"Heykelin çene kısmı, dudakları, bıyığı ve burnu gözleri benzemekte olup ama kafa şeklinde hata oluşmuş. Acemi bir yapım var.\" diye konuştu. Büstün Erdoğan\'a benzemediği eleştirileri üzerine açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, \"Zaten hiç kimse Erdoğan\'a benzeyemez\" diyerek büstü savunmasının ardından bir daha da açıklama yapmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Parkın genel görüntüsü

-Erdoğan büstünün söküldüğü yer

-Vatandaşlarla rop

Görüntü Dökümü (ARŞİV)

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-Parkın açılması

-Başkan ve valinin konuşması

-Kapsülün konulması

-Parktan detaylar

Haber: İZMİT(Kocaeli)(DHA)

