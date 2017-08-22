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DHA YURT - Kocaeli'de yağmur su baskınlarına neden oldu (2)

ESNAFLAR MAĞDUR OLDU Kartepe İlçesi'nde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Köseköy Sanayi Sitesi'nde mazgalların taşması sonucu iş yerlerini su bastı

22 Ağustos 2017 18:40

ESNAFLAR MAĞDUR OLDU

Kartepe İlçesi\'nde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Köseköy Sanayi Sitesi\'nde mazgalların taşması sonucu iş yerlerini su bastı. Esnaflar iş yerlerini basan suları süpürgelerle tahliye etmeye çalıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri su basan iş yerlerinden su tahliye pompaları ile yağmur sularını boşaltmaya çalıştı. Sanayi sitesinde bulunan bir otobüs ise daha önce kazı yapılan alandan geçerken toprağa saplandı. Esnaflar, su baskını nedeniyle gerekli önlem alınmamasına tepki göstererek, mağdur olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Sanayi sitesinden görüntüler
-Esnaflardan görüntü ve röp.
-Toprağa saplanan araçtan görüntü

Haber: Ergün AYAZ-Orhan UZUN/KOCAELİ,(DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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