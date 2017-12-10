DHA YURT - Kınalı kuzuların ellerine anneleri kına yaktı

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ESKİŞEHİR'de askere gidecek olan 12 gencin ellerine anneleri kına yaktı

10 Aralık 2017 03:40

ESKİŞEHİR\'de askere gidecek olan 12 gencin ellerine anneleri kına yaktı.

Odunpazarı Dernekler Platformu tarafından bu akşam Hicri Sezen Parkı\'nda, askere gidecek olan Hüseyin Can Saylan, Ramazan Güneş, Davut Demirhan, İsa Özcan, Halim Demirhan, Yakup Koçtan, Umut Tüzel, Abdullah Metin, Zafer Akakay, Abdullah Demir, Ramazan Yurdagöz ve Hüseyin Suna için uğurlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Ak Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Ak Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan ile askere gidecek gençler, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Mehter takımı eşliğinde meşaleler yakılarak etkinlik alanına gelen gençler, sahneye çıkıp masaların üzerindeki Kuran\'a el basarak topluca yemin etti. Etkinlikte Kuran\'ı Kerim okunduktan sonra 2 koyun kurban edildi. Anneler, askere gidecek olan oğullarının ellerine kına yaktı. Kına yakılırken, bazı anneler oğullarına sarılıp gözyaşı döktü. Daha sonra sahneye çıkan yerel sanatçı Bülent Çıraklı\'nın söylediği türküler eşliğinde anneler ile oğulları karşılıklı oynadı.

Odunpazarı Dernekler Platformu Onursal Başkanı ve Ak Parti İlçe Başkanı Volkan Doğan yaptığı konuşmada, \"Kuran, bayrak, vatan ve millet sevdası için hep beraber 12 gencimizi askere uğurlamak için buradayız. Biz, son sözümüzü söylemeden, son nefesimizi vermeden bu ülkede ve bu topraklarda asla birilerinin söz söylemesine müsaade etmeyeceğiz\" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Askere gidecek olan gençlerle röportaj yapılması,
-Gençlerin mehter takım ile birlikte alana gelişleri,
-Gençlerin ellerini Kuran\'a basıp yemin etmeleri,
-Kurban kesimi, dua okunması,
-Annelerin kına yakması,
-Gençlerin anneleriyle oynaması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)
 

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