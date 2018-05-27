DHA YURT - KAZA YERİNDEN 'ARACI PARK ETME' BAHANESİYLE KAÇTI

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde çarptığı motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü, iddiaya göre \'aracı park edip geleceğim\' diyerek olay yerinden kaçtı.

Kaza saat 21.00 sıralarında, Bağlık Mahallesi Hatip Sokak\'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 NY 160 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Dursun Aldırmaz’ın (36) kullandığı 67 TB 421 plakalı motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Aracından inerek yaralı motosiklet sürücüsüne bakan otomobil sürücüsü, ardından \'aracımı park edip geliyorum\' diyerek bindiği otomobiliyle olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Bir vatandaş ise, otomobiline binmek üzereyken sürücünün davranışlarından şüphelenerek fotoğrafını çekti.

Yaralı motosiklet sürücüsü Aldırmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Aldırmaz\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan otomobil sürücünün bulunması için ise polis çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yerde yatan yaralı

- Sağlık ekibinin müdahalesi

- Polisin çalışması

- Görgü tanığı röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

