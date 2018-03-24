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DHA YURT - Kayseri'de Anadolu Farm operasyonu: 3 gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR Kayseri'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen, Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A

24 Mart 2018 04:45

TUTUKLANDILAR

Kayseri\'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen, Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.\'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Firmanın yönetim kurulu başkanı F.Ö., şube müdürleri V.M. ve A.Ö. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Haber: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA)
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)
23.03.2018 - Haber Kodu : 180323148

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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