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DHA YURT - KASTAMONU'DA DOLU YAĞIŞI ARAÇLAR VE EVLERİN CAMLARINI KIRDI, ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

** 20 dakikalık dolu, Kastamonu'yu felç etti   KASTAMONU kent merkezinde yaklaşık 20 dakika ceviz büyüklüğünde yağan dolu, yaşamı felç etti

13 Eylül 2018 22:23

** 20 dakikalık dolu, Kastamonu\'yu felç etti
 
KASTAMONU kent merkezinde yaklaşık 20 dakika ceviz büyüklüğünde yağan dolu, yaşamı felç etti. Ev, araç ve işyerlerinin camları kırıldı, duvarlar ve çatılardaki kiremitler delik deşik oldu. Kentte elektrik ve internet bağlantıları kesildi.

Kastamonu\'da bugün saat 18.05\'te hava karardı, ardından aniden başlayan dolu yağışı, herkesi hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışı, çok sayıda işyeri, ev ve araçların camlarının kırılmasına neden oldu. Dolu yağışı, ev ve işyerlerinin duvarları ve kiremitlerini de delik deşik etti. Elektrik ve internet bağlantılarının da kesildiği kentte hayat bir anda felç oldu. Emniyet araçları da dolu yağışından hasar görürken, itfaiye ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Dolu yağışnden detaylar
- Yağışın delikler araçtığı otomobil
- Elektrik direğindeki patlama
- Genel ve detaylar

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- 
 

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