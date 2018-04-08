DHA YURT - Kars'ta aracın çarpması sonucu belden aşağısı felç olan hamile tilki, 3 yavru dünyaya getirdi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri Kars\'ta bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan hamile bir tilkiyi ihbar üzerine olay yerine giderek tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Merkezde bir mucize gerçekleşti ve tedavisi devam eden yaralı tilki 3 yavru dünyaya getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Kars-Ardahan Devlet Karayolu kenarında bir aracın ezmesi neticesinde ağır yaralı halde bulunan Kızıl Tilki ( Vulpes vulpes) DKMP ekipleri tarafından tedavisi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Hemen tedavi altına alınan ağır yaralı tilkinin yapılan ultrason muayenesi sonrasında belden arka ayaklara kadar kısmi felç yaşadığı tespit edildi.

HAMİLE TİLKİ TEDAVİSİ SIRASINDA 3 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ

Ultrason esnasında hayvanın hamile olduğunu da tespit eden ekipler yaralı hayvanı iyileştirmek ve doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek için büyük bir gayret gösterdi. Uzun yıllardır Kars\'ta yaban hayatı gözlemlerinde bulunan ve bu konularda yeterli tecrübeye sahip ekipler ortalama sıcaklık 12 dereceyi bulduğunda hayvanlarda doğum gerçekleştiği bilgisi üzerine beklenmeye başlandı. Bu arada tedavisi devam eden yaralı ve hamile tilki sıcaklık ortalamasının 12 dereceyi bulduğu 4 Nisan Çarşamba günü tabii yollarla doğumu gerçekleştirdi ve 3 yavru dünyaya getirdi.

BÜTÜN ÇABALARA RAĞMEN YAVRULARDAN BİRİ OKSİJENSİZ KALDIĞI İÇİN KURTARILAMADI

Felçli tilkinin sağlıklı bir şekilde doğum yapması için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Metin Öğün ve ekibinin büyük gayret gösterdiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise \"Arkadaşlarımız anneyi iyileştirmek, yavruların anneyi emmesini sağlayarak hayata tutundurmak için geceden itibaren nöbet tuttu. Fakat yavrulardan biri oksijensiz kalması sebebi ile her türlü çabaya rağmen kurtarılamadı\" dedi.

HAYATTA KALAN 2 YAVRUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hayatta kalmaları sağlanan diğer iki yavru tilkinin sağlık durumlarının şu an için gayet iyi olduğunu belirten Bakan Veysel Eroğlu \"Anne tilkinin genel kondisyon şartlarının çok iyi olmaması sebebi ile anne tarafından kısmen karşılanabilen yavruların besin ihtiyacı ekibimizin hazırladığı özel mama karışımları ile sağlanıyor. Gerek DKMP ekiplerimiz gerekse Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri bu yavruların ve annenin sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürebilmeleri için elinden gelen gayreti gösteriyor\" değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: KARS (DHA)

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