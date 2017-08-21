DHA YURT - Kahta'da El Nusra operasyonu: 4 gözaltı

ADIYAMAN\'ın Kahta İlçesi\'nde, terör örgütü El Nusra\'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, özel harekat polisleri eşliğinde terör örgütü El Nusra ile bağlantılı oldukları öne sürülen kişilere yönelik bu sabah 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda A.B., C.A., M.B. ve S.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da bazı örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Operasyon bölgesi

- Özel Hareket polisleri önlem alması

- Polislerin kapıyı çalması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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