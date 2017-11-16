T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - İzne gelen uzman çavuş, arkadaşı tarafından öldürüldü (2)

ÖLMEDEN ÖNCE FACEBOOK'TAN CANLI YAYIN YAPMIŞ Adana'nın Kozan İlçesi'nde tartıştığı arkadaşı E

16 Kasım 2017 08:28

ÖLMEDEN ÖNCE FACEBOOK\'TAN CANLI YAYIN YAPMIŞ

Adana\'nın Kozan İlçesi\'nde tartıştığı arkadaşı E.Ö tarafından tabancayla vurularak öldürülen Uzman Çavuş Mustafa Kara, ölmeden dakikalar önce Facebook hebasından canlı yayın yapmış.

Görüntülerde, kent manzarasına karşı arkadaşlarıyla oturan Kara\'nın müzik dinlediği ve Facebook hesabından kendisine mesaj atan yakınlarına selam söylediği görülüyor. Canlı yayının bir bölümünde kendini de çeken Kara, tartışma başlayınca çekimi sonlandırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
----------------
(CEP TELEFONU)
-Ölen Kara\'nın müzik dinlemesi
-Yakınlarına selam söylemesi
-Kendisini çektiği bölüm
-Tartışmanın başlaması

Haber: Yaşar KORKUSUZ /KOZAN(Adana),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FACEBOOK CANLI YAYIN YAPMIŞ Adana KozanUzmanMustafa KaraFacebookGörüntülerdeKaraCanlıGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ CEP TELEFONU Ölen KaraYaşar KORKUSUZ KOZANAdanaDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24