DHA YURT - İzmir'de kaza: 2 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralı/EK 

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobilin üst geçidin beton ayağına çarpması sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Erdem Öge gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren polis memuru Erdem Öğe için Toros Mahallesi Ferahlı Camii\'nde tören düzenlendi. Törene Öğe\'nin babası Tuncer, annesi Aysel ve kardeşleri Enes ile Ersin Öğe, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, emniyet müdürleri, meslektaşları, devre arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenazenin başına gelen Öğe\'nin annesi ve bir yakını tabutu öperek gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan anneyi yakınları sakinleştirdi. Bekar olduğu öğrenilen Öğe, için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Helallik alınan Öğe, polis mangasının omuzlarında cenaze arabasına kondu. Bu sırada baba Tuncer Öğe, oğlunun arkasından gözyaşlarına boğuldu.

\"TEDBİRLİ OLMAMIZ GEREKİYOR\"

Cenazenin ardından açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Aşkın, \"Sabaha karşı arkadaşlarımız istirahatta oldukları sırada elim bir trafik kazası geçirdiler. Çok üzgünüz. Mekanları cennet olsun. İki arkadaşımızı kaybettik, 3 arkadaşımız hastanedeler. Onlar için dua ediyoruz. Allah bütün milletimizi ve teşkilatımızı bu tür kazalardan korusun. Trafik terörü memleketimizin çok büyük bir sorunu. Trafik terörüyle uğraşan bir teşkilat olarak böyle bir kazaya maruz kalmaktan ötürü çok üzgünüz. Allah kimseye böyle bir kaza göstermesin. Tedbirli olmamız gerekiyor trafikte. Ailelere baş sağlığı diliyorum\" dedi. Erdem Öğe, Kaynaklar Mezarlığı\'nda son yolculuğuna uğurlandı.

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

İzmir\'in Bornova İlçesi\'nde, 2 polis memurunun yaşamını yitirdiği, 3 polisin de ağır yaralandığı trafik kazası sonrası Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tedavileri yoğun bakım servisinde devam eden polisler Enis Davarcı ve Sinan Şentürk’ü ziyaret etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan polis memurlarını ziyaret eden Prof. Dr. Budak, tıbbi olarak yapılması gereken her şeyi yaptıktıklarını söyledi. Prof. Dr. Budak, “İzmir’imizi yasa boğan trafik kazasında yaralanan polislerimize acil servise getirilir getirilmez hekimlerimiz, gerekli müdahaleleri hiç vakit kaybetmeden yaptı. Ben de müdahaleleri yakından takip ettim. Polislerimiz, acil servisten yoğun bakım servisine alındı. Şu anda tedavileri yoğun bakımda devam ediyor. Ege Üniversitesi olarak tıbbi anlamda yapılması gereken her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. İki polis kardeşimize acil şifalar diliyoruz\" diye konuştu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cemil Gürgün ise yaralı polislerin durumuyla ilgili, “Polislerimizde kazaya bağlı yaygın vücut travması ve çoklu kırıklar mevcuttu. Birinin aynı zamanda kafatasında da kırıklar var. Şu an bilinçleri açık, hayati fonksiyonları stabil seyrediyor. Bundan sonra ilk 24 ve 48 saatlik süre çok önemli. Herhangi bir komplikasyon çıkmazsa durumlarının daha iyi olacağını tahmin ediyoruz\" diye konşutu.

