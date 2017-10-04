DHA YURT - İzmir'de bıçaklı kavga 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR\'İN Karşıyaka İlçesi\'ndeki bir barda garson ile 3 müşteri arasında çıkan tartışma barın dışında da devam etti. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine müşterilerden 21 yaşındaki Mehmet Şahin Yenice aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirirken, Cenk Aras (21) yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli Mutlu İ. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Tuna Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, barda garson olarak çalışan 22 yaşındaki Mutlu İ., küfürlü konuştukları gerekçesiyle müşteriler Mehmet Şahin Yenice, Cenk Aras ve Kubilay Arslan\'ı uyardı. Garson ile 3 müşteri arasında tartışma yaşandı. İşletmenin kapanmasının ardından bardan çıkan Mutlu İ., kaldırımda yürüdüğü sırada tartıştığı müşterilerle karşılaştı. Burada yeniden başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Mutlu İ., bıçakla Yenice ile Aras\'ı yaralarken, Arslan ise kavgada yara almadı. Kavgayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yenice\'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Aras\'ı ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aras\'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Mehmet Şahin Yenice\'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Öte yandan Mutlu İ., ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınırken iddiaya göre Yenice ve Aras\'ı kendisinin bıçakladığını söyledi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN ARSLAN\'I POLİS SARILARAK TESELLİ ETTİ

Kavgaya karışan 3 kişiden biri olan Arslan, arkadaşı Yenice\'nin hayatını kaybettiğini öğrenince olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bu sırada bir polis memuru Arslan\'ı sarılarak teselli etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Yenice\'nin cesedinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Polis memurunun Arslan\'a sarılmasından görüntü

- Suç aletinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY-Davut CAN / İZMİR,(DHA)