DHA YURT - İmam nikahlı eşi tarafından öldürüldü

ADANA\'da 28 yaşındaki Gamze İlhan, tartıştığı imam nikahlı eşi Soner Uçku tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84028 Sokak\'ta bulanan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Soner Uçku ve imam nikahlı eşi Gamze İlhan, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Uçku, yatak odasındaki eşi İlhan\'ı çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde yığılan İlhan, bu sırada evde bulunan yakınları tarafından çağrılan ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen genç kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlhan\'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Soner Uçku\'yu yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayın meydana geldiği sitenin görüntüsü

- Apartmanın dış görüntüsü

- Polislerin apartmana girmesi

- Dairenin önündeki polislerden görüntü

- Polislerin evde inceleme yapması

- Soner Uçku ve Gamze İlhan\'ın birlikte çekildiği fotoğraf

- Gamze İlhan\'ın sağlık fotoğrafı

(SÜRE: 01\'23\" - BOYUT: 84,3 MB)

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)