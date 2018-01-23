DHA YURT - HELALLİK ALAN ASKERLER KOMUTANLARI VE ARKADAŞLARIYLA SARILDI

\'DÜĞÜNE GİDİYORUZ BİZ\'

Hatay Kırıkhan Yalankoz mevkindeki sınır karakolundan Afrin\'e giden komando birliği komutanları, arkadaşları ve vatandaşlar tarafından uğurladı. Operasyona bölgesine giden bir askerin \'Düğüne gidiyoruz biz\' demesi duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu

Afrin\'de çatışma bölgesine giden askerler askeri araçlara binerlerken yoldan geçen araçların sürücüleri korna çaldı. Bazı vatandaşlar bayrak açarken bazıları da alkışlarla askerleri uğurladı. Operasyon bölgine giden bir asker, \'Düğüne gidiyoruz biz\' demesi çevrede bulunanları duygulandırdı. Helallik alan askerler komutanları ve arkadaşlarıyla sarıldı. Askerlerin araçlara binmesinden sonra, araçlar Afrin\'e doğru hareket etti.



Görüntü dökümü:

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-Vedalaşan askerler

-Helallik almaları

-Araçlara binmeleri

-Askerlerin konuşmaları

-Vatandaşların görüntüsü

-Bayrak açanlar

-Korna çalan araçlar

-Askeri araçların hareket etmesi

-Genel ve detaylar

HABER-KAMERA: ERHAN TEKTEN -ÇAĞLAR ÖZTÜRK HATAY-KIRIKHAN (HATAY (DHA)

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