T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - HELALLİK ALAN ASKERLER KOMUTANLARI VE ARKADAŞLARIYLA SARILDI

'DÜĞÜNE GİDİYORUZ BİZ' Hatay Kırıkhan Yalankoz mevkindeki sınır karakolundan Afrin'e giden komando birliği komutanları, arkadaşları ve vatandaşlar tarafından uğurladı

23 Ocak 2018 15:51

\'DÜĞÜNE GİDİYORUZ BİZ\'

Hatay Kırıkhan Yalankoz mevkindeki sınır karakolundan Afrin\'e giden komando birliği komutanları, arkadaşları ve vatandaşlar tarafından uğurladı. Operasyona bölgesine giden bir askerin \'Düğüne gidiyoruz biz\' demesi duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu
Afrin\'de çatışma bölgesine giden askerler askeri araçlara binerlerken yoldan geçen araçların sürücüleri korna çaldı. Bazı vatandaşlar bayrak açarken bazıları da alkışlarla askerleri uğurladı. Operasyon bölgine giden bir asker, \'Düğüne gidiyoruz biz\' demesi çevrede bulunanları duygulandırdı. Helallik alan askerler komutanları ve arkadaşlarıyla sarıldı.  Askerlerin araçlara binmesinden sonra, araçlar Afrin\'e doğru hareket etti. 
 
Görüntü dökümü:
--------------
-Vedalaşan askerler
-Helallik almaları
-Araçlara binmeleri
-Askerlerin konuşmaları
-Vatandaşların görüntüsü
-Bayrak açanlar
-Korna çalan araçlar
-Askeri araçların hareket etmesi
-Genel ve detaylar
HABER-KAMERA: ERHAN TEKTEN -ÇAĞLAR ÖZTÜRK HATAY-KIRIKHAN (HATAY (DHA) 
=============================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GİDİYORUZ BİZ Kırıkhan YalankozAfrinOperasyonaBazıOperasyonHelallikERHAN TEKTENHATAYKIRIKHAN HATAY DHA  =============================================

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24