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DHA YURT - HATAY'DA ASKERLERE  ALKIŞLI DESTEK

Afrin operasyonu kapsamında Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

21 Ocak 2018 00:38

Afrin operasyonu kapsamında Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor. Hatay\'ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi\'nden askeri konvoyun geçişi sırasında yolda toplanan vatandaşlar, alkışlar, ıslıklar ve tezahüratlarla moral verdi. Ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşların yanı sıra bu askeri konvoy geçişini ellerinde cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayanlar da oldu. Bu arada vatandaşların alkışına konvoyda yer alan askerler de alkışlarla ve el sallayarak karşılık verdi.

HELİKOPTERLER HALA HAVADA

Bu arada Afrin\'e yönelik hava saldırıları aralıklarla devam ederken, Hassa ilçesi üzerindeki helikopter ve uçak sesleri de duyuluyor. Ardıçlı Mahallesi\'ndeki vatandaşlar da gelen sesleri yakından takip ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Askeri araçların geçişi
- Askerleri alkışlayan vatandaşlar

HABER-KAMERA: Ufuk AKTUĞ/Ramazan ÇELİK/ HASSA(Hatay), (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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