DHA YURT - Harran'a şehit ateşi düşü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak şehit olan Piyade Onbaşı Ali Aydar’ın (21) acı haberi Şanlıurfa’nın Harran İlçesindeki baba evine ulaştı. Oğlunun şehit olduğu haberine alan ailesi, Arapça ağıtlar yakarak gözyaşı döktü.
Görüntü Dökümü
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-Şehitin evinden görüntü
-Kalabalıktan görüntü
-Ağıt yakılmasından görüntü
-Genel ve detay
Haber: ŞANLIURFA,(DHA)