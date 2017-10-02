DHA YURT - Halk otobüsünde ayakta yolculuk eden madencilere kaplıca tatili 

ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi Muslu Belde Belediyesi, kömür karası iş elbiseleriyle bindikleri halk otobüsünde \'Kirlenmesin\' diye koltuklara oturmayan maden işçileri ile onların bu davranışını fotoğraflayıp sosyal medyada duyuran Aslı Ertürk\'e 2 günlük kaplıca tatili hediye etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü\'nde çalışan 6 maden işçisi, asansör arızalı olduğu için Gelik İşletme Müdürlüğü ocağından çıkıp Karadon\'a giderken halk otobüsüne bindi. Madenciler, \'Koltuklar kirlenmesin\' diyerek koltuklara oturmadı ve ayakta yolculuk etti. Otobüste bulunan 19 yaşındaki Aslı Ertürk, madencilerin bu davranışını fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı. Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, otobüste ayakta yolculuk eden maden işçileri ile Türkiye\'nin takdirini kazanan bu davranışlarını sosyal medyada duyuran Aslı Ertürk\'ü ödüllendirdi. Başkan Adıyaman, TTK Karadon Müessese Müdürlüğü önünde bir araya getirdiği Aslı Ertürk ile maden işçileri Gökhan Onur, Sabahattin Akkoç, Turgay İnan, Ali Aktaş, Musa Uğur ve Koray Karabacak\'a 2 günlük kaplıca tatili hediye etti. Başkan Adıyaman, ön camı kırık telefonu ile madencilerin fotoğrafını çeken Aslı Ertürk\'e ayrıca akıllı telefon da hediye etti. Başkan Adıyaman, geçmişten günümüze küçülen bir Zonguldak\'ın unutulmuşluğunu maden işçisinin otobüsteki duruşunun yeniden hatırlattığını söyleyerek şöyle konuştu: \"Burada herkes maden işçisinin nasıl güzel insanlar olduğunu anladı. Bu yürekleri, bu kişilikleri yürekten selamlıyorum. O fotğrafı görünce, Nazım Hikmet\'in \'Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?\' şiiri geldi. Aslı kardeşimiz de emeğin, onurun ve saygınlığın fotoğrafını çekmiş. Ben bunu böyle algıladım. Ona da teşekkür ediyorum. Onları burada bir araya getirmekten de onur duydum.\" Aslı Ertürk\'te maden işlçeriyle ilk kez bir araya geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Maden işçilerinden Gökhan Onur da, fotoğraf için Aslı Ertürk\'e teşekkür ederek, \"O da madenci bir ailenin kızı. Ben de babamı 1995\'de maden ocağındaki iş kazasında babamı kaybettim. Konuşurken duygulanıyorum. Madencinin bu şekilde anılmasına vesile olanlara teşekkür ediyorum. Bize ilgi gösteren herkese teşekkürler\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Maden işiçileriyle Aslı Ertürk\'ün buluşması

-Sohbet etmeleri

-Sabahattin Adıyaman ile röp.

-Aslı Ertürk ile röp.

-Gökhan ONur ile röp.

-Maden ocağından detay

Süre: (6.16) Boyut: (200 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)