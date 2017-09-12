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DHA YURT - Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam, öldü

OSMANİYE’de hafif ticari aracın çarptığı kimliği belirsiz yaşlı adam, öldü

12 Eylül 2017 06:55

OSMANİYE’de hafif ticari aracın çarptığı kimliği belirsiz yaşlı adam, öldü.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Vatan Mahallesi Divrimoğlu Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezine yönünde ilerleyen Ferit Selim T. yönetimindeki 80 FZ 513 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sek edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Sürücüsü Ferit Selim T.\'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaza yerinden görüntü 
- Yerde üzeri örtülü cesetten görüntü
- Cumhuriyet Savcısı\'nın incleme yapması
- Aracır kırılan camlarından görüntü
- Ambulanstan görüntü
- Cenazenin ceset torbasına konulması
- Cesedin tabut ile cenaze aracına konulmusı
- Genel ve detay görüntüler
Süre: Boyut: 03\'34\" - Boyut: 114 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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