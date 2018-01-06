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DHA YURT  - Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, park halindeki bir otomobile çarptı

06 Ocak 2018 06:32

ADANA\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, park halindeki bir otomobile çarptı. Bir süre takla atan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kaan Altuntaş\'ın (21) kullandığı 01 FDT 32 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarparak takla attı. Bu sırada refüjdeki aydınlatma direğine de çarpıp devrildikten sonra durabilen aracın sürücüsü ve yolcu konumundaki Züleyha Çelik, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaza yerinden görüntü
- Kaza yerindeki ambulanstan görüntü
- Yaralı sürücü Kaan Altuntaş\'ın ambulanstaki görüntüsü
- Ambulansın başında ağlayan Kaan Altuntaş\'ın annesinden görüntü
- Ambulansın gidişi
- Kazada yaralanan Züleyha Çelik\'in ambulanstaki görüntüsü
- Hafif ticari aracın çarptığı park halindeki otomobilden görüntü
- Hurdaya dönen hafif ticari araç ve devrilen aydınlatma direğinden görüntü
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01\'56\" - BOYUT: 118 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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