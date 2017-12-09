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DHA YURT - Gözaltındaki şüpheli kelepçeli halde kaçtı

GAZİANTEP'te gözaltına alınan 23 yaşındaki Hakan A

09 Aralık 2017 23:04

GAZİANTEP\'te gözaltına alınan 23 yaşındaki Hakan A., hastanede sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürülürken, bir fırsatını bulup, kelepçeli halde polisin elinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Neden gözaltına alındığı henüz öğrenilemeyen, Bursalı olduğu belirtilen Hakan A., hastanede sağılık kontrolünden geçirildikten sonra kelepçelenip, araca bindirilirken, bir fırsatını bulup, polisin elinden kaçtı. Polislerin peşinden koştuğu Hakan A., ara sokaklara girip, izini kaybettirdi. Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Ancak, tüm aramalara karşın Hakan A., bulunamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Polislerin çevrede arama yapması
- Polis araçları
- Şehitkamil Devlet Hastanesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP (DHA)
 

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