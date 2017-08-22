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DHA YURT - Göltürkbükü saldırganları yakalandı

 MUĞLA'nın Bodrum İlçesi Göltürkbükü Mahallesi'nde iki işletmeyi basarak 1 kişiyi öldürdükleri, 4 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı

22 Ağustos 2017 01:13

 MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi Göltürkbükü Mahallesi\'nde iki işletmeyi basarak 1 kişiyi öldürdükleri, 4 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı. 

Göltürkbükü Mahallesi\'nde geçen 30 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında ellerinde tabanca, Çilek ve Sess Beach Clup isimli işletmeleri basan iki kişi, komi 21 yaşındaki Furkan Say\'ı öldürüp, 4 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarmanın takibi sonucu 2 şüpheli Ankara\'da, kendilerine yardım ettiği iddia edilen 1 kişi de Antalya\'da yakalandı. Bodrum\'a getireln şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV) 

-Olayın yaşandığı beach clup\'lardan görüntü
-Görgü tanığı bir kişi ile röp.
-Ölen Furkan Say\'ın yakınlarının hastanedeki feryatlarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler


Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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