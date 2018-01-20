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DHA YURT - Gezi otobüsü kaza yaptı: 13 ölü, 42 yaralı

ESKİŞEHİR'de geziye gidenlerin içinde bulunduğu otobüs kaza yaptı

20 Ocak 2018 10:16

ESKİŞEHİR\'de geziye gidenlerin içinde bulunduğu otobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre, 13 kişi öldü 42 kişi de yaralandı.
Kaza, sabaha karşı Eskişehir-Bozüyük karayolu Batıkent Mahallesi\'nde meydana geldi. Ankara\'dan Bursa Uludağ\'a geziye gidenleri taşıyan 06 FL 644 plakalı otobüs, Eskişehir kent merkezini geçtikten birkaç kilometre sonra yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otobüste bulunanlardan 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ölenlerin cenazeleri de hastanelerin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Otobüsten ve ambulanslardan görüntüler
-Cesetlerden ve ekiplerin çalışmaları
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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