DHA YURT - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında (2)

\"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADILAR\"



GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanlarıyla Suriye sınırındaki birlikleri denetledi. TSK\'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Akar\'ın \"Suriyeli kardeşlerimiz harekâtın ilerlemesiyle baskı ve zulümden kurtarıldılar, teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayan insanlar güvenle evlerine dönmeye başladıklar\" ifadesini kullandığı belirtildi.

TSK\'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte 26 Şubat 2018 tarihinde Hatay’da bulunan Zeytin Dalı Harekâtında görevli çeşitli karakol, birlik, Ordu ve Tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. Birliklere ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral AKAR, başarıyla sürdürülen “Zeytin Dalı Harekâtı” hakkında bilgi ve brifing almış, harekâta ilişkin çeşitli konularda emir ve direktifler vermiştir.

\"HEDEFTE DEAŞ DA VAR\"

\"Orgeneral AKAR denetlemeler sırasında;

** Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadıyla; karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde, mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü,

** Bu anlayışla tüm personel, silah, araç ve gereçlerin en etkin şekilde kullanılması için azami gayret gösterildiğini,

** Zeytin Dalı Harekâtı ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün de etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiğini,

** Terör örgütü tarafından zulme uğradıkları fotoğraf ve görüntülerle sabit olan Suriyeli kardeşlerimizin harekâtın ilerlemesiyle baskı ve zulümden kurtarıldıklarını, teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayan

insanların güvenle evlerine dönmeye başladıklarını,

** Afrin’de bulunan ve menşei ne olursa olsun bölgeye dışarıdan getirilen tüm teröristler ile bunları destekleyen dış güçlerin mutlaka hezimete uğratılacağını ve kaçınılmaz hazin sonun kendilerini beklediğini ifade etmiştir.\"

SİVİLLER İÇİN HASSASİYET\"

\"Ayrıca Orgeneral AKAR, Zeytin Dalı Harekâtı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte;

** BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda yürütüldüğünü,

** Kullanılan silah ve mühimmat dâhil tüm faaliyetlerin BM kararları doğrultusunda uluslararası hukuka, terörle mücadele esaslarına uygun olarak ve tamamen meşru zeminlerde sürdürüldüğünü,

** Geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile bütün faaliyetlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü,

** Şanlı tarihimiz ve kültürümüz ile ahlaki değerlerimiz gereği sivil ve masum insanların dokunulmaz olduğunu, bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini,

** \'Afrin Afrinlilerindir\' gerçeğinden hareketle Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekâtın başarılı bir şekilde devam ettiğini vurgulamıştır.

Orgeneral AKAR bilahare Zeytin Dalı Harekâtına iştirak eden kahraman ve fedakâr tüm personeli harekâtın başarılı bir şekilde yürütülmesinde göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı kutlamış ve kendilerine başarılar dilemiştir.\"

DUYULAN GÜVEN NEDENİYLE TEŞEKKÜR...

\"Orgeneral Akar ayrıca, şanlı tarihimize ve millî örf ve adetlerimize yaraşır şekilde duygu yüklü mektup, mesaj, bağış ve hediyelerle, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kahraman Mehmetçiğimizin maneviyatının, moral ve motivasyonunun en üst seviyelere çıkmasına katkı sağlayan saygıdeğer kişilere, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına ve aziz milletimiz ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine verdikleri destek ve duydukları güvenden dolayı saygı ve şükranlarını sunmuştur.\"

\"Orgeneral Akar bu vesile ile vatan, millet, bayrak ve tüm kutsal değerlerimiz uğruna hayatlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temennilerinde bulunmuştur.\"

Haber: Hatay (DHA)

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