DHA YURT - Gaziantep'ten, Suriye sınırına askeri sevkiyat

Gaziantep\'te konuşlu 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'ndan Suriye sınırındaki Kilis\'e askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

General Hüseyin Ataman Kışlası\'ndan akşam saatlerinde çıkan 6 askeri araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında Kilis\'e hareket etti. Askeri araç ve personelin Suriye sınırındaki hudut karakollarına konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı

- Araçların tugaydan çıkması

- Araçların hareket etmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB

Haber-Kamera:Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN-GAZİANTEP,(DHA)