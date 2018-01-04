T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Gaziantep'ten, Suriye sınırına askeri sevkiyat

Gaziantep'te konuşlu 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Suriye sınırındaki Kilis'e askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı

04 Ocak 2018 19:53

Gaziantep\'te konuşlu 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'ndan Suriye sınırındaki Kilis\'e askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
General Hüseyin Ataman Kışlası\'ndan akşam saatlerinde çıkan 6 askeri araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında Kilis\'e hareket etti. Askeri araç ve personelin Suriye sınırındaki hudut karakollarına konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------
- 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı
- Araçların tugaydan çıkması
- Araçların hareket etmesi
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB
Haber-Kamera:Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN-GAZİANTEP,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GaziantepZırhlı Tugay Komutanlığı SuriyeKilisGeneral Hüseyin Ataman KışlasıAskeriSuriyeGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜZırhlı Tugay Komutanlığı AraçlarınAraçlarınGenelBOYUTUMB HaberKameraMücahit YOLCU Eyyüp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24