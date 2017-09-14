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DHA YURT - Fuhuş operasyonunda, hamile kadınlarında içinde bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı 

BURSA polisi, yol kenarında fuhuş pazarlığı yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 22 kadın, 8 travesti ve onlarla birlikte olan 2 erkeği gözaltına aldı

14 Eylül 2017 10:17

BURSA polisi, yol kenarında fuhuş pazarlığı yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 22 kadın, 8 travesti ve onlarla birlikte olan 2 erkeği gözaltına aldı. Gözaltına alınan hayat kadınlarından bazılarının hamile olduğu belirtildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri; Merinos Kavşağı, Beşyol Kavşağı ve Kükürtlü Kavşağında otostop yaparak fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, fuhuş pazarlığı yaptığı ileri sürülen 8 travesti, 22 kadın ve onlarla birlik oldukları öne sürülen 2 erkek gözaltına alındı. Ayrıca trafik ekipleri, araçlarıyla yol kenarında pazarlık yapmak amacıyla bekleyen 30 araca, trafiği tehlikeye atmaktan 2130 lira ceza uyguladı.
Operasyonda yakalanan bazı hayat kadınlarının hamile olduğu, buna rağmen fuhuş yapmaya devam ettiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,(DHA)

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin emniyetten çıkışı
-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Trafik uygulaması
-Şüphelilerin emniyete getirilişi
-Detaylar

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