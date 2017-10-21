DHA YURT - Firuz Kanatlı, son yolculuğuna uğurlandı

ESKİŞEHİR\'de geçen Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede vefat eden ETİ Şirketler Grubu\'nun kurucusu ve Onursal Başkanı Firuz Kanatlı (85) son yolculuğuna uğurlandı.

Vefatı iş dünyası ile Eskişehir\'de büyük üzüntüyle karşılanan Firuz Kanatlı için öğleyin Eskişehir\'in Hoşnudiye Mahallesi\'ndeki Gümülcine Camii\'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Firuz Kanatlı\'nın oğlu, ETİ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı, kızları Gülden ve Aydan Kanatlı ile Eskişehir Vali Vekili Şahin Tütüncü, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ak Parti Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Ülker\'in sahibi Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker\'in de aralarında bulunduğu işadamları ile çok sayıda kişi katıldı.

MURAT ÜLKER,BAŞSAĞLIGI DİLEDİ

ETİ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı Gümülcine Camii bahçesinde taziyeleri kabul etti. Murat Ülker, Firuzhan Kanatlı\'ya başsağlığı diledi. Bir süre Firuzhan Kanatlı\'nın elini tutan Murat Ülker daha sonra cami bahçesindeki cemaatin bulunduğu yere geçti. Murat Ülker, 2 yıl önce de yine aynı camide Firuzhan Kanatlı\'nın vefat eden annesi Gülay Kanatlı\'nın cenazesine de katılmıştı.

Gümülcine Cami avlusuna cenazeye katılanlar sığmayınca, tabut caminin arka bahçe giriş bölümüne alındı. Öğle namazının ardından İl Müftüsü Bekir Gerek, cenaze namazını kıldırdı.

Cenaze namazının ardından Firuz Kanatlı\'nın tabutu omuzlarda yaklaşık 300 metre taşınarak Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi\'ndeki ETİ Plaza\'nın karşısında bulunan evinin önüne getirildi. ETİ Plaza\'nın önündeki ETİ amblemli bayrakların yarıya indirildiği dikkat çekti. Evin önünde okunan duanın ardından Firuzhan Kanatlı yaptığı konuşmada \"Hepinizden Allah razı olsun. Babam gönülden Eskişehir sevdalısı. Eskişehir\'de büyüdü. Allah hepinizden razı olsun. Ben ve ailem adına sizlere teşekkür ediyorum\" dedi. Firuz Kanatlı\'nın cenazesi götürüldüğü Asri Mezarlığı\'ndaki aile kabristanında gözyaşları içinde toprağa verildi.

FİRUZ KANATLI KİMDİR?

Firuz Kanatlı, 1932 tarihinde Eskişehir\'de doğdu. Ailesi, Gümülcine\'den 1924 yılında Türkiye\'ye göç ederek önce Adapazarı\'na sonra Eskişehir\'e yerleşti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar Eskişehir\'de okudu. Daha sonra da Galatasaray Lisesi\'ni bitirdi. İsviçre Cenevre Üniversitesi\'nde işletme eğitimi aldı. İsviçre\'den dönüşünde babasına ait olan Gümülcineli Un Fabrikası\'nda çalışmaya başladı. Fabrikanın ismi sonradan Kanatlı Un Fabrikası oldu. Fakat amcasının çocukları da orada oldukları için herkese yetmeyeceğinden yeni iş arayışına girdi. Bu arada askerliğini 1957-1958 yıllarında İstanbul, Terkos\'a yakın Yassıviran\'da yaptı. Askerde kantin sorumlusuyken aklına bisküvi yapma fikri girdi. Askerlik dönüşü de bunu gerçekleştirdi. 1958 yılında Gülay hanımla evlendi.

Eti markasıyla 1962 yılında Eskişehir\'de üretime başladı. Eti Bisküvi Fabrikası, bir yıl sonra 22 çalışanıyla üretime geçti. 1965 yılına gelindiğinde Eti artık Türk mühendislerin de katılımıyla otomasyona geçişi tamamladı. 1972\'de ticari unvanı \'Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.\' olarak değişti. İlk ihracatını 1974\'te Kıbrıs\'a gerçekleştiren Eti, beş yıl sonra grup şirketlerinin tüm makine ve tesis ihtiyaçlarını kendisi karşılamaya başladı. 1980\'de \'Tam Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.\' olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi\'nde kuruldu. Bisküvi, çubuk kraker ve kek üretimine başlayan firma, bir yıl sonra ürünlerin pazarlaması ve satışını etkin olarak yürütebilmek için Eskişehir merkezli \'Eti Pazarlama ve Sanayi A.Ş.\'yi kurdu. 1983\'te ilk kez \'sanayi tipi kek\' üretimine başlayan Eti, aynı yıl İngiltere Alimentacion Europe ve Golden Mercury International Ödülleri\'ni almaya hak kazandı. 1988 yılında, Türk Standartları Enstitüsü, ambalajlarıyla da beğenilen Eti ürünlerini, birinciliğe layık gördü. 1992\'de Eti Gıda A.Ş. Organize Tesisleri hayata geçirildi. Türkiye\'nin bisküvi sektöründeki ilk ISO 9002 belgesini alan firma, Kasım 2001 - Mart 2002 arasında yapılan \'Tüketicinin En Güvendiği Marka\' anketi sonucunda 2002 Kalite Ödülü\'nü aldı. Bugün Eti\'nin kraker, kek, turta, gofret, çikolata kaplamalı ürünler, çikolata, sağlık ve çocuk ürünleri kategorilerinde 150 çeşidi aşkın ürünü bulunuyor. Firuz Kanatlı\'nın eşi Gülay Kanatlı 5 Ağustos 2015 tarihinde tatil için gittiği Yunanistan\'ın Sömbeki (Simi) Adası\'nda geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Firuz Kanatlı\'nın halen Eti Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten oğlu Firuzhan ile kızları Gülden ve Aydan bulunuyor.

Görüntü dökümü:

-Firuzhan Kanatlı\'nın cami bahçesinde taziyeri kabul etmesi,

-Murat Ülker\'in Firuzhan Kanatlı\'ya başsağlığı dilemesi,

-Cenaze törenine katılanların,

-Cenaze namazından,

-Cenazenin omuzlarda taşınarak evin önüne getirilmesi,

-Firuzhan Kanatlı\'nın kısa konuşmasından çekilen görüntülear bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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