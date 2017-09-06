T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Fındık, üreticiyi üzdü, esnafı sevindirdi

  ORDU'da fındığın kilo fiyatının serbest piyasada 9 lira olması üreticilerin tepkisini çekerken, fındık toplamak için birçok şehirden memleketlerine gelen üreticiler, esnafın yüzünü güldürdü

06 Eylül 2017 15:31

 
ORDU\'da fındığın kilo fiyatının serbest piyasada 9 lira olması üreticilerin tepkisini çekerken, fındık toplamak için birçok şehirden memleketlerine gelen üreticiler, esnafın yüzünü güldürdü. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, 8 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadının halen devam ettiğini hatırlatarak, \"Geçen yıl 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle, özellikle memur olan üreticilerimiz izinler iptal olması nedeniyle fındık hasadına gelememişti. Bu yıl geldiler. 10 bin üzerinde fındık işçisinin de gelmesiyle kent ekonomisine ciddi katkı sağlandı\" dedi.
Geçen yıla göre bu yıl fındık rekoltesinde artış olduğuna dikkat çeken Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, fındık mevsiminin Ordu\'da esnafın yüzünü güldürdüğünü söyledi. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi illerinden bu yıl 10 binin üzerinde mevsimlik fındık işçisinin kente gelerek hasatta çalıştığını vurgulayan Başkan Akarsu, \"Geçen yıl 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle gurbetçilerimizin büyük bölümü ve fındığı olan memurlarımız memleketlerine gelemediler. İzinlerin iptal olması nedeniyle geçen yıl gelemeyen memurlar bu sene fındık hasadına yoğun ilgi gösterdi. Hem gurbetçilerimizin, memurlarımızın gelmiş olması hem de yoğun şekilde mevsimlik fındık işçisinin gelmesi kent ekonomisine ciddi katkı sağladı\" dedi.
Ordu\'ya gelen mevsimlik fındık işçilerinde il ekonomisine ciddi katkı sağladığının altını çizen Selami Akarsu, \"Fındıkta işin bir de ekonomi boyutu var. Gürcistan ve Suriye uyruklu işçiler, Doğu ve Güneydoğu\'dan fındık için çalışmaya gelen mevsimlik işçiler, gurbetçilerimiz ekmeğini, sebzesini, meyvesini, çayını, şekerini, ununu buradan alıyorlar. Bu da ciddi bir piyasa ekonomisi ortaya çıkarıyor. Ordu\'ya parasal olarak büyük girişi olduğunu, esnaflarımızda rahatlama olduğunu görüyoruz. \'Fındığı biz toplamıyoruz, dışarıdan gelen topluyor\' diye bakmamak lazım. Ekonomik boyutuna bakarsak Ordu\'ya ciddi para girdiğini göreceğiz. Gurbetten gelenler ve fındık işçilerinin toplu alışverişi oluyor.  Dışarıdan gelenler gelirken yiyecek getirmiyorlar. İhtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Ciddi boyutta ekonomik girdi var\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
--------------
-Selami Akarsu ile röportaj
-Fındık harmanından görüntü
-Fındık hasadından görüntü
-Mevsimlik fındık işçilerinden görüntü
-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN / ORDU (DHA)

===============================================
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami AkarsuAğustosTemmuzBuGeçenOrduDoğuGüneydoğu BölgesiBaşkan AkarsuHemSelami AkarsuGürcistanSuriyeGüneydoğuEkonomikGurbettenCiddiGörüntü Dökümü Selami AkarsuNedim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24