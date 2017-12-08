DHA YURT -  FETÖ şüphelisi havacı askerlerden 20'si adliyede

ESKİŞEHİR merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında havacı muvazzaf askerler, savaş uçağı pilotları ile örgütün mahrem imamlarının bulunduğu 66 şüpheliden 64\'ü yakalandı. Gözaltına alınan 64 şüpheliden sorgulamaları tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçen 30 Kasım\'da Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Konya, Manisa, Mersin, Malatya, Amasya ve Batman illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında havacı muvazzaf askerler, savaş uçağı pilotları ile örgütün mahrem imamlarının bulunduğu 66 şüpheliden 64\'ü yakalandı.

TEM Şubesi\'de gözaltına alınan 64 şüpheliden sorgulamaları tamamlanan 20 şüpheli bugün Eskişehir Devlet Hastanesi\'nde sağlık raporu alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-Eskişehir Devlet Hastanesi acil servisin dışından,

-FETÖ şüphelisi havacı askerlerin sağlık raporu alındıktan sonra hastaneden çıkartılıp mıdıbuslere bındırılmelerı,

-Araçların adliyeye gitmek üzere hastane bahçesinden ayrılışından çekilen görüntüler

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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