DHA YURT - Fethiye'de korkutan orman yangını

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi\'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını, havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle 1.5 saatte kontrol altına alındı.

Fethiye İlçesi Yanıklar Mahallesi\'nde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda bugün saat 15.40 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına karadan ekiplerin yanısıra havadan 2 uçak ve 4 helikopter ile müdahale edildi.

Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğünü belirten Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, \"Yangına 2 tane uçak 4 tane helikopter, 12 tane arazöz 50 yangın işçimiz müdahale etti. Nihayet kontrol altına alabildik. 10 dönüm alan zarar gördü ama can ve mal güvenliğini etkileyecek herhangi bir şey yok. Rüzgar şiddetli olmasa bu kadar da büyümezdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili şu anda bir bilgi yok. Jandarma ekiplerimiz onun araştırmasını yapacaklar\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü,

-Ekiplerin karadan müdahalesinden görüntü,

-Havadan söndürme çalışmalarından görüntü.

Haber - Kamera: ERGÜN TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

