T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - 'Eziyet köprüsü' silbaştan!

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde Feyezan Kanalı üzerinde yapılan, ancak zeminden 2

22 Ağustos 2017 15:07

HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde Feyezan Kanalı üzerinde yapılan, ancak zeminden 2.5 metre yükseklikte kaldığı için bölge halkının kullanmakta zorlandığı köprüde, seviye düşürme çalışması başlatıldı. 
Meydan Mahallesi\'ndeki Feyezan Kanalı üzerine, İskenderun Belediyesi\'nin talebi ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından köprü yapıldı. Tamamlandığında yerden 2.5 metre yüksekte kalan köprü, bölge halkına zor anlar yaşattı. Cumhuriyet, Piri Reis ve Barbaros mahalleleri ile Meydan Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan köprü vatandaşlardan tepki gördü. Meydan Mahallesi Muhtarı Ramazan Güneş bölgede yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığını belirterek, \"Çok yüksek kot farkı var, evler ve yol aşağıda kaldı. Yetkilileri aradık, burada yanlış bir şeyler olduğunu söyledik\" dedi.
Gelişmeler üzerinde ikinci kez ihalesi yapılan köprüde yeniden çalışma başladı. Ekipler köprünün beton bölümlerini dev makinelerle kesti. Beton blokların çıkarılmasının ardından köprünün ayakları, yol seviyesine inecek şekilde düzenlenecek.  

Görüntü Dökümü
--------------------------
- Yüksek kalan köprüden görüntü
- Vatandaşların köprüden güçlükle geçmeleri
- Vatandaşlarla röp
- Köprüde kesme ve kırma ile vinçlerle yapılan çalışma görüntüsü
- Köprü üstündeki çalışan ile röp

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(HATAY),(DHA)

==================================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HATAYFeyezan KanalıMahallesi Feyezan KanalıBelediyesiDevlet SuDSİTamamlandığındaCumhuriyet Piri ReisBarbarosMeydan MahallesiMeydan Mahallesi Muhtarı Ramazan GüneşYetkilileriGelişmelerEkiplerBetonDökümü Yüksek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24