DHA YURT - 'Eziyet köprüsü' silbaştan!

HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde Feyezan Kanalı üzerinde yapılan, ancak zeminden 2.5 metre yükseklikte kaldığı için bölge halkının kullanmakta zorlandığı köprüde, seviye düşürme çalışması başlatıldı.

Meydan Mahallesi\'ndeki Feyezan Kanalı üzerine, İskenderun Belediyesi\'nin talebi ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından köprü yapıldı. Tamamlandığında yerden 2.5 metre yüksekte kalan köprü, bölge halkına zor anlar yaşattı. Cumhuriyet, Piri Reis ve Barbaros mahalleleri ile Meydan Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan köprü vatandaşlardan tepki gördü. Meydan Mahallesi Muhtarı Ramazan Güneş bölgede yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığını belirterek, \"Çok yüksek kot farkı var, evler ve yol aşağıda kaldı. Yetkilileri aradık, burada yanlış bir şeyler olduğunu söyledik\" dedi.

Gelişmeler üzerinde ikinci kez ihalesi yapılan köprüde yeniden çalışma başladı. Ekipler köprünün beton bölümlerini dev makinelerle kesti. Beton blokların çıkarılmasının ardından köprünün ayakları, yol seviyesine inecek şekilde düzenlenecek.

Görüntü Dökümü

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- Yüksek kalan köprüden görüntü

- Vatandaşların köprüden güçlükle geçmeleri

- Vatandaşlarla röp

- Köprüde kesme ve kırma ile vinçlerle yapılan çalışma görüntüsü

- Köprü üstündeki çalışan ile röp

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(HATAY),(DHA)

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