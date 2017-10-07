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DHA YURT - Evden uzaklaştırma cezası sona eren kocasının öldürdüğü kadın toprağa verildi

TEKİRDAĞ'da aldığı evden uzaklaştırma cezas biten kocası 63 yaşındaki Hasan Yumuşak tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürülen 53 yaşındaki Fatma Yumşak, toprağa verildi

07 Ekim 2017 17:51

TEKİRDAĞ\'da aldığı evden uzaklaştırma cezas biten kocası 63 yaşındaki Hasan Yumuşak tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürülen 53 yaşındaki Fatma Yumşak, toprağa verildi. 
Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Yüzüncüyıl Mahallesi\'nde önceki gün mahkemenin verdiği evden uzaklaştırma cezası sona eren Hasan Yumuşak, ayrı yaşadığı eşi 2 çocuğunun annesi Fatma Yumuşak\'ın evine gitti. Burada Hasan ve Fatma Yumuşak çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Yumuşak, yanında taşıdığı bıçağı çekip, eşi Fatma\'yı 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan Hasan Yumuşak polis tarafından yakalandı.
Kocası tarafından öldürülen Fatma Yumuşak, Yeni Sanayi Cami\'nde kılınan cenaze namazından ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Fatma Yumuşak\'ın yakınları ile \'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu\' temsilcileri katıldı.
Katil zanlısı Hasan Yumuşak ise polisteki soruşturmasının ardından evk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cenaze gelişi 
Hoca konuşması
Namaz kılınması
Yakınlarının ağlaması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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