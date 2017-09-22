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DHA YURT - Eskişehir'deki orman yangını kontrol altında

ESKİŞEHİR'de çıkan orman yangını geceleyin kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı

22 Eylül 2017 12:26

ESKİŞEHİR\'de çıkan orman yangını geceleyin kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı.
Dün öğlen daha önce merkeze bağlı köy olan Yukarı Danişment Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alandaki yangına dün 4 helikopter, 9 arazöz, 6 iş makinası, 200 işçi ile müdahalede bulunuldu. Akşam saatlerinde 20 AKUT gönüllüsü de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın yapılan çalışmalarla geceleyen kontrol altına alındı. Sabaha kadar soğutma çalışması devam eden orman yangının 15 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtildi. 
Orman Bölge Müdürü Recep Temel, meşe ağaçlarının olduğu ormanlık alanda çıkan yangının yapılan çalışmalarla çam ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçramasının engellendiğini söyledi. Temel, kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Görüntü Dökümü
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Yangın görüntüleri 
ekiplerin müdahalesi 

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)- 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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