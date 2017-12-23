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DHA YURT - Eskişehir'de kar yağışı

ESKİŞEHİR'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu

23 Aralık 2017 14:17

ESKİŞEHİR\'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. 
Kar yağışı Eskişehir\'de sabah erken saatlerde başladı. Bazı vatandaşlar kar yağışından korunmak için şemsiyelerle sokağa çıkarken, bazı vatandaşlar ise kar altında cep telefonlarıyla bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Porsuk Çayı köprüsü üzerinde bulunan heykeller de karla kaplandı. Kent merkezinde etkili olan kar yağışının belirli aralıklarla gün boyu devam edeceği belirtildi.

Görüntü dökümü:
-Kent merkezindeki tramvayların geçişinden,
-Kar altında yürüyenlerin,
-Bisiklet sürücüsünün,
-2 kadının cep telefonuyla kar altında birbirlerinin hatıra fotoğrafını çekmeleri,
-Araçların ve yolda yürüyenlerin çekilen görüntüleri 


Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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