T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Eski eşi tarafından öldürülen kadının tabutunu kadınlar taşıdı

HATAY'da iki yıl önce boşandığı eşi 39 yaşındaki Hakan Kavukoğlu'nun bıçaklayarak öldürdüğü 38 yaşındaki Nurcan Yolcu'nun tabutunu kadınlar taşıdı

23 Aralık 2017 18:52

HATAY\'da iki yıl önce boşandığı eşi 39 yaşındaki Hakan Kavukoğlu\'nun bıçaklayarak öldürdüğü 38 yaşındaki Nurcan Yolcu\'nun tabutunu kadınlar taşıdı.
Hatay\'ın Defne İlçesi\'nde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Nurcan Yolcu, iki yıl önce ayrıldığı eşi Hakan Kavukoğlu tarafından dün bindiği minibüste bıçaklandı. Eski eşinin tekrar evlenmek istediği ancak bunu kabul etmediği belirtilen genç kadın, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yolcu\'nun cenazesi bugün Armutlu Mahalle Mezarlığı\'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Yolcu\'nun cenaze namazının kılınmasının ardından tabutunu musalla taşından kadınlar alıp mezara kadar taşıdı. Ellerinde Nurcan Yolcu\'nun fotoğrafını taşıyan kadınlar, Yolcu\'yu öldüren eski kocası Hakan Kavukoğlu\'na tepki gösterdi.  
Yolcu\'nun cenazesine Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, CHP Antakya İlçe Başkanı Hasan Ramiz Parlar, Yolcu ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü
-----------------------
-Cenaze aracının mezarlığa gelişi
-Tabutun musalla taşına konulması
-BNamazın kılınması
-Kadınların tabutu omuzlarına alması
-Cenazenin mezara getirilmesi
-Katılan kadınlardan detaylar

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

===================================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HATAYHakan KavukoğluNurcan YolcuHatay DefneEskiYolcuArmutlu Mahalle MezarlığıEllerinde Nurcan YolcuDefne Belediye BaşkanıYaman CHP AntakyaBaşkanı Hasan Ramiz Parlar YolcuGörüntü Dökümü CenazeRamazanDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24