DHA YURT - Eren Bülbül’ün horon görüntüleri duygulandırdı

TRABZON\'un Maçka İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün arkadaşlarıyla horon oynadığı görüntüler sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı, duygu dolu anların yaşanmasına yol açtı.

Maçka ilçesindeki terör saldırında şehit düşen Eren Bülbül’ün yaşadığı Köprüyanı Mahallesi’nde kemençe müziği eşliğinde arkadaşlarıyla horon oynarken çekildiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran görüntüler izleyenleri yasa boğarken, Şehit Eren’in horonda gösterdiği performans ise beğeni topladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler duygu dolu anların yaşanmasına yol açarken binlerce takipçi de yorum bloğuna ‘İyi ki varsın Eren’ diyerek taziye dileklerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Eren Bülbül\'ün horon görüntüleri

HABER: FATİH TURAN / TRABZON (DHA)

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