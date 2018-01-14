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DHA YURT - Erdoğan'ın Yozgat programına olumsuz hava rötarı  (1) 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre  Tokat'tan havalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yozgat'a inemedi

14 Ocak 2018 19:18

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre  Tokat\'tan havalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yozgat\'a inemedi. Cumuhurbaşkanı Erdoğan\'ın Tokat\'ın Zile ilçesinden karayoluyla Yozgat\'a geçeceği bildirildi. 

Görüntü Dökümü
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-(TOKAT) (ZİLE)
-Erdoğan\'ın bulunduğu helikopterin Zile\'ye inmesi (CEP TELEFONU) 

(YOZGAT) 
-Yozgat\'taki olumsuz hava kosullarından görüntü 

Haber: TOKAT - YOZGAT (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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