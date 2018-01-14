DHA YURT - Erdoğan'ın Yozgat programına olumsuz hava rötarı  (1) 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Tokat\'tan havalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yozgat\'a inemedi. Cumuhurbaşkanı Erdoğan\'ın Tokat\'ın Zile ilçesinden karayoluyla Yozgat\'a geçeceği bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-(TOKAT) (ZİLE)
-Erdoğan\'ın bulunduğu helikopterin Zile\'ye inmesi (CEP TELEFONU)
(YOZGAT)
-Yozgat\'taki olumsuz hava kosullarından görüntü
Haber: TOKAT - YOZGAT (DHA)
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