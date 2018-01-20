DHA YURT - El Bab'da bombalı saldırı: 1ölü, 5 yaralı

TERÖR Örgütü PKK/PYD/YPG\'nin, Suriye\'nin Afrin kentinden El Bab\'daki sivillere yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Afrin\'deki terör örgütü PKK/PYD/YPG bölgesinden, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan El Bab\'da bulunan sivillere yönelik akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Sivillerin yaşadığı çadırlara isabet eden bombanın patlamasıyla 1 çocuk öldü, 5 sivil de yaralandı. Yaralılar, bölgedeki sahra hastanelerine götürülerek tedaviye alındı.

Haber: GAZİANTEP, (DHA)