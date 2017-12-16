DHA YURT - Düğün salonunda 18 kişi doğalgaz kaçağından zehirlendi

KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, kına gecesinde salonda yaşanan doğalgaz kaçağı nedeniyle geceye katılan 18 davetli zehirlenerek tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Derince\'nin Yenikent Mahallesi\'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Özlem ve Tayfun Akkuş çiftinin yarın yapılacak düğünleri öncesinde aileler bir kına gecesi organize etmek için evlerine yakın olan bir düğün salonu ile anlaştı. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı kına gecesinin başlamasından yaklaşık 1 saat sonra bazı davetliler nefes alamamaya ve fenalaşmaya başladı. Baygınlık geçiren 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Çift daha sonra geceyi sonlandırarak evlerine geçti. Gecenin ilerleyen saatlerinde düğüne katılan davetlilerin bir kısmı nefes alamadıkları şikayeti ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne başvurdu. Hastanede kına gecesine katılan 18 davetli tedavilerinin ardından taburcu edildi.

En mutlu gecelerinde hiç akla gelmeyecek bir olay olduğunu söyleyen damat Tayfun Akkuş, \"Bu güzel günümüzde güzelce eğlenmek varken, bir anda gergin bir ortam oldu. Bize ilk önce tuvaletten dolayı kaynaklanan bir şey dediler ama ondan sonra baktığımda olay tuvaletten çıkmamış. Havalandırma yoluyla salonun içine yayıldığı için herkese etki yaptı. Ondan dolayı böyle tatsız bir olay oldu. En mutlu günümüzde ben böyle bir şey olmasını istemezdim. Bundan dolayı ben de rahatsızım. Çevremizdekiler de rahatsız. Hiç akla gelmeyecek bir şey oldu. Gelin de şu anda biraz kötü. Kan değerlerini verdik. Midesi de bulanıyor. Tedavi altında\" dedi.

Yaşanan olay hakkında konuşan gelin Özlem Akkuş\'un amcası Emrah Bayraktar ise, \"Saat 20.00\'de salona girdik. Saat 21.00\'de olay oldu. İçeride bir gaz kaçağı vardı. Ondan sonra millet nefes alamaz hale geldi. Sonra dışarı çıktık. İnsanlar baygınlık geçirmeye başladı. Daha sonra ambulanslar geldi. Ambulanslar oradakilere müdahale ettiler. Daha sonra biz oradan kız evine geçtik. Kız evinde de fenalaşanlar oldu. Daha sonra hastanelere gelmeye başladık. Düğünde 400 kişi vardı\" diye konuştu.

Yaşanan olaydan ötürü çok üzüldüklerini belirten damadın babası Cafer Akkuş ise, \"Ben de etkilendim. Ben de nefes alamaz duruma geldim. Ondan sonra hepimiz dışarı çıktık. Dışarıda da etkisi devam etti. Bayılanlar olunca ambulans çağırdık. Ambulanslar onları götürdü. Herkes düğün salonundan dağıldı. Hangi hastaneye kimin gittiği belli değil. Bütün hastanelerde şu anda hastalar var. Benim eşim de şu anda rahatsız. Tedavi görüyor. Gelin çok kötü etkilendi. Damat o kadar değil ama gelin şu anda hastanede yatıyor\" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Damat ile rop

-Gelinin amcası Emrah Bayraktar ile röp.

-Damadın babası Cafer Akkuş ile röp.

-Hastane önünden detay

-Düğün salonundan detaylar



Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /İZMİT(Kocaeli),(DHA)