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DHA YURT - Doğubayazıt'taki 1'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda yangın

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesindeki 1’inci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda yangın çıktı

27 Şubat 2018 23:33

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesindeki 1’inci Mekanize Tugay Komutanlığı\'nda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken, çevreye yayılan dumandan etkilenenler olduğu belirtildi. 

Yangın bugün saat 18.00 sıralarında Refik Başkaya Cadesindeki 1’inci Mekanize Tugay Komutanlığı’nda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede binanın çatı katını sardı. Metrelerce yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan da fark edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri geniş bir alana yayılan yangın söndürmek için çalaşımlarını sürdürürken, bu sırada dumandan etiklenenler ambulanslarla Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)
 

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