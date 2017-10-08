DHA YURT - Diyarbakır'da şehit korucular gözyaşıyla uğurlandı

DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon esnasında teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilat etmesiyle şehit olan güvenlik korucuları İhsan Gür ile Cevat Birgiç düzenlenen uğurlama tören ile ile son yolculuklarına uğurlandı.



Silvan İlçesi Dağcılar Köyü kırsalında dün gece saatlerinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda PKK terör örgütü mensuplarının daha önce araziye tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi ile şehit olan güvenlik korucuları İhsan Gür ile Cevat Bilgiç için Diyarbakır\'da uğurlama töreni düzenlendi. 7\'inci Kolordu Komutanlığı\'nda uğurulama törenine, Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile şehitlerin yakınlarının katıldı. Tören, şehitlerin naaşlarının Ambulanstan alınarak katafalka bırakılmasıyla başladı. Şehitlerin özgeçmişi okunmasının ardından, dualar okunmasıyla tören son buldu.



Uğurlama töreninin ardından şehit güvenlik korucuları 9 çocuk babası İhsan Gür ve 6 çocuk babası Cevat Bilgiç, toprağa verilmek üzere terön alanından Helikopterle Silvan İlçesi\'ne bağlı Onbaşılar Köyü\'ne helikopterle götürüldü.





Görüntü Dökümü:



-Tören alanından görüntü



-Şehitlerin cenazesi tören alanına getirilişi



-Törene katılanlar



-Şehitlerin yakınlarının ağlamaları



-Duanı okunması



-Cenazelerin uğurlanması



-Cenazelerin helikoptere bırakılması



-Genel ve detay görüntü





Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) -





==================================