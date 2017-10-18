DHA YURT - Diyarbakır'da evde çıkan yangın panik yarattı

DİYARBAKIR merkez Kayapınar İlçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Dumandan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayapınar İlçesi Gaziler Semti\'ndeki Ömeroğlu sitesinde bulunan bir binanın 7\'nci katında bugün akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken, yangına itfaye ekipleri güçlükle müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle oluşan dumandan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-7\'inci kattaki yangın

-Pencere ve balkondan sarkan alevler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Söndürme ve soğutma çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

