T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - DİYARBAKIR'DA BÜYÜK TERÖR OPERASYONU

Diyarbakır sabah saatlerine büyük bir terör operasyonu ile uyandı

03 Kasım 2017 10:45

Diyarbakır sabah saatlerine büyük bir terör operasyonu ile uyandı. Merkez Kayapınar İlçesi Huzurevleri Semti\'nde güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda uzun süre silah sesleri duyuldu. 
Operasyon kapsamında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çatışmanın yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans sevkedilirken, itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.
Operasyon halen devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Çevre binalardan çekilen görüntülerdeki silah sesleri
- Polis helikopteri
- Güvenlik güçlerinin araçları
- İtfaiye araçları
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Ferit ASLAN / Diyarbakır (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DiyarbakırMerkez KayapınarHuzurevleri SemtiOperasyonGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPolisGüvenlikGenelFerit ASLANDiyarbakır DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24